«Почти половина»: раскрыты данные по количеству вернувшихся в Россию граждан

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 22 0

Орешкин заявил, что половина покинувших РФ осенью 2022 года уже вернулись

«Почти половина»: раскрыты данные по количеству вернувшихся в Россию граждан

Фото: www.globallookpress.com / Maksim Konstantinov

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Тема:
ПМЭФ 2023

Выводы позволяет сделать банковская статистика.

В Кремле подсчитали, что половина тех людей, которые покинули Россию осенью 2022 года после начала частичной мобилизации, уже вернулись в страну. Об этом помощник президента РФ Максим Орешкин сообщил на полях Петербургского международного экономического форума.

«Почти половина народа — тех, кто осенью уехал — уже в страну вернулись», — прокомментировал он в рамках своего выступления на форуме.

По словам Орешкина, граждане возвращаются домой достаточно активно. Об этом свидетельствуют данные банков, а точнее — их статистика.

Помощник президента отметил, что сейчас среди россиян наблюдается рост индекса социального оптимизма, его уровень достиг рекордных за последние несколько лет отметок. По словам государственного деятеля, важно продолжать позитивный тренд и не дать ему развернуться обратно.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Минкультуры объяснили отсутствие ограничений для сбежавших из-за СВО артистов.

Тема:
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