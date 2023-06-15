«Закрывать мне рот тщетно»: музыкант Киселев объяснил, почему не выходят его интервью
Основатель группы «Земляне» Киселев заявил, что блокировка интервью не сможет закрыть ему рот
Фото, видео: Александров Михаил / ТАСС; 5-tv.ru
Основатель группы «Земляне» снимался в шоу Вячеслава Манучарова и Алены Жигаловой, но ни одна программа не вышла в сеть.
Основатель группы «Земляне» Владимир Киселев заявил, что никто не сможет закрыть ему рот. Об этом он сказал во время беседы с корреспондентом 5-tv.ru, объясняя, почему интервью с его участием не выходят в интернете.
«Эти программы были заблокированы по абсолютно абсурдному убеждению, что я говорю вещи, которые раскачивают лодку», — рассказал Киселев на закрытом мероприятии «Русской Медиагруппы», состоявшемся в рамках ПМЭФ.
Он снимался в шоу Вячеслава Манучарова и Алены Жигаловой (Алена, блин! — Прим. ред.), но обе программы недоступны в интернете. Сам Киселев не видит ничего провокационного в том, что говорил на интервью.
«От того, что спикеры многих телепрограмм говорили о проблемах Минобороны, мобилизации, военного оборудования они сделали только благое дело для своей страны, потому что были изменены обстоятельства», — подчеркнул музыкант.
При этом он твердо заявил, что закрывать ему рот бесполезно. Примечательно, что Владимир Киселев учредил денежную премию для военных и гражданских, уничтоживших западные танки в ходе спецоперации. По его мнению, сейчас куда важнее направлять деньги на благо армии, чем зарабатывать их на концертах в столице.
Ранее 5-tv.ru сообщал, кто поддержал инициативу Киселева по поддержке бойцов РФ.
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