Ковальчук рассказал о целях научного сотрудничества РФ и Белоруссии

На полях ПМЭФ проходит панельная дискуссия «Союзное государство: стратегия взаимодействия России и Белоруссии».

В ней принимают участие президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, вице-премьер РФ Алексей Оверчук, посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой, а также представители российских и белорусских министерств промышленности.

Модератором дискуссии стал госсекретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

Президент «Курчатовского института» Михаил Ковальчук отметил, что Россия и Белоруссия постоянно взаимодействуют в научной сфере.

«Белоруссия, в отличие от, к сожалению, наших союзных независимых государств СНГ, она науку свою сохранила. И имеет очень высокий уровень», — отметил Ковальчук.

Он отметил, что делегации двух стран постоянно обмениваются опытом. Конечно, в начале была притирка, но уже к настоящему времени страны и научные центры сработались.

«У нас сейчас возникло полное взаимопонимание. При этом я вам скажу, что научное руководство Белоруссии приехало к нам в Гатчину, где мы предложили им вступить в самый мощный в мире нейтронный центр на советском реакторе „Пик“. Требовался мой почти 2,5-часовой разговор с Александром Григорьевичем Лукашенко, чтобы состоялся этот визит. Сегодня это главный результат — на человеческом уровне у нас достигнуто полное взаимопонимание. Последняя наша встреча в Минске продемонстрировала полное единение. Мы абсолютно братские народы», — отметил Ковальчук.

Также он рассказал «Известиям» о том, что отличает белорусскую науку. По его словам, у страны не было возможностей заниматься всеми сферами научной деятельности, поэтому она сосредоточила свое внимание на решении хозяйственных задач.

«В силу того, что она не могла таким широким полем заниматься, как мы, — позволить себе масштабно вести фундаментальные исследования, тратить миллиарды долларов на мегаустановки, — она сосредоточилась на решении конкретных для народного хозяйства задач. Если вы посмотрите на нас — мы все покупали, но у нас огромная наука, постсоветская. Но она была не такая конкретная, от нее не было столько пользы народному хозяйству. А сегодня такое время, что наука должна стать производительной силой, как в советское время, — сохранить свою фундаментальность, но стать производительной силой», — отметил Ковальчук.

По его словам, объединение научных сообществ двух стран должно пойти на благо как России, так и Белоруссии.

«Плюс нашего объединения в том, что мы можем в наше содружество привнести масштаб базы для фундаментальных исследований, но мы можем также опираться на белорусский опыт доведения фундаментальных задач до народного хозяйства — до лекарства, до семян, до новых биологических изделий. Это очень важно», — добавил Ковальчук.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что Ковальчук назвал сувернитет в области АПК главной задачей государства.