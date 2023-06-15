Ковальчук назвал суверенитет в области АПК главной задачей государства

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) НИЦ «Курчатовский институт», фонд «Иннопрактика» и правительство Ставропольского края заключили трехстороннее соглашение о сотрудничестве.

По словам президента НИЦ «Курчатовский институт» Михаила Ковальчука, суверенитет в области агропромышленного комплекса сегодня является важнейшей задачей государства.

«Мы с Вами должны отчетливо понимать, что ядерное оружие — это оружие сдерживания, а сегодня есть совершенно другой вид оружия биологически, который значительно опаснее и которые могут использовать так, что мы с вами об этом даже не узнаем. Поэтому суверенитет в области агропромышленного комплекса является сегодня главной государственной задачей», — отметил Ковальчук.

Он добавил, что президент России Владимир Путин поручил НИЦ «Курчатовский институт» отвечать за генетическую программу, а еще одним президентским указом исследовательский центр был назначен научным руководителем программы по сельскому хозяйству.

Ковальчук также отметил, что «Курчатовский институт» имел опыт взаимодействия с «Иннопрактикой».

«Мы имели уже опыт, совместный с „Иннопрактикой“, очень удачный в одном из наших сельскохозяйственных регионов, на Кубани. Он был очень успешен, за короткий срок несколько месяцев мы прогенотипировали около 15 тысяч голов крупного рогатого скота и сейчас подписание соглашения с уважаемым губернатором (Ставропольского края), с Владимиром Владимировым мы начинаем, расширяем, как вот эту деятельность», — отметил он.

По его словам, Ставропольский край и Кубань являются важнейшими для АПК страны.

«Я должен сказать, что в условиях проведения специальной военной операции это становится архиважным», — добавил Ковальчук.

По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, регион не хочет отставать от идеологии импортозамещения.

«Огромное спасибо за соглашение Ставропольский край максимально содействие окажет, и за практику отдельное спасибо, потому что два гранта мы получили, мы уже направили собственное финансирование», — отметил он.

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