В рамках ПМЭФ стартовал турнир по кикбоксингу за кубок стран ШОС
Уникальный экономический форум сопровождается не менее уникальным спортивным поединком.
Фото, видео: Шарифулин Валерий / ТАСС; 5-tv.ru
Экономический форум в Петербурге вышел на новый спортивный уровень. Сегодня в его рамках проходит турнир по кикбоксингу. Участники борются за кубок стран Шанхайской организации сотрудничества.
В главном противостоянии вечера - звезда российского кикбоксинга Владислав Туйнов. Он встречается с опытным Хафен Таном из Китая.
Всего состоится десять боев с участием спортсменов из России, КНР, Индии, Ирана и бывших советских республик, входящих в ШОС.
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