Программа «Давай поженимся» вернется на телеэкраны

Программа «Давай поженимся» вернется в эфир Первого канала в конце июня, сообщил гендиректор телеканала Константин Эрнст.

«Где-то в конце месяца она (программа. — Прим. ред.) вернется в эфир по многочисленным просьбам российских телезрителей», — сказал он ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Лариса Гузеева при этом отказалась комментировать ситуацию и переадресовала этот вопрос телеканалу. Будет ли она вновь его ведущей, неизвестно.

Шоу перестало выходить с конца февраля прошлого года. Руководство телеканала объяснило это тем, что решило изменить сетку вещания в пользу программ общественно-политической направленности. Однако сейчас развлекательный контент начал постепенно возвращаться.

Когда перестали выходить новые выпуски шоу, поклонников Гузеевой стала интересовать ее занятость, некоторые и вовсе решили, что знаменитость стала безработной, поскольку на экранах телеведущая стала появляться реже. Знаменитость ответила кратко — работа есть.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гузеева жестко ответила хейтерам.