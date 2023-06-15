Программа «Давай поженимся» вернется на телеэкраны

Новые выпуски не выходили с конца февраля прошлого года
Фото: © РИА Новости / Валерий Левитин
Программа «Давай поженимся» вернется в эфир Первого канала в конце июня, сообщил гендиректор телеканала Константин Эрнст.
«Где-то в конце месяца она (программа. — Прим. ред.) вернется в эфир по многочисленным просьбам российских телезрителей», — сказал он ТАСС в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Лариса Гузеева при этом отказалась комментировать ситуацию и переадресовала этот вопрос телеканалу. Будет ли она вновь его ведущей, неизвестно.
Шоу перестало выходить с конца февраля прошлого года. Руководство телеканала объяснило это тем, что решило изменить сетку вещания в пользу программ общественно-политической направленности. Однако сейчас развлекательный контент начал постепенно возвращаться.
Когда перестали выходить новые выпуски шоу, поклонников Гузеевой стала интересовать ее занятость, некоторые и вовсе решили, что знаменитость стала безработной, поскольку на экранах телеведущая стала появляться реже. Знаменитость ответила кратко — работа есть.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гузеева жестко ответила хейтерам.
- 15 июн
- Сотрудничество России и Китая несет огромные выгоды обеим странам
- 15 июн
- Бизнес РФ призвал развивать не только импорт, но и экспорт из стран Латинской Америки
- 15 июн
- В России инвестиционная активность сохраняется на высоком уровне
- 15 июн
- В 2024 году начнется производство новой модели Lada Iskra
- 15 июн
- Кириенко рассказал о работе над повышением уровня IT-индустрии в России
- 15 июн
- В рамках ПМЭФ стартовал турнир по кикбоксингу за кубок стран ШОС
- 15 июн
- Греф рассказал, как России построить мощные национальные бренды
- 15 июн
- Глава Минэкономразвития Решетников отметил хорошую динамику России в импорте
- 15 июн
- Замминистра промышленности и торговли назвал наиболее подешевевшие продукты в РФ
- 15 июн
- «Шансы на успех»: в Петербурге прошла встреча генпрокуроров РФ, Армении и Азербайджана
34%
-0.36 90.97
-0.10
Нашли ошибку?