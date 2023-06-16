Удар «Торнадо»: лучшее видео из зоны СВО

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 354 0

Минобороны РФ показало кадры работы расчетов РСЗО «Торнадо-Г» в зоне СВО

Фото, видео: РИА Новости / РИА Новости; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские бойцы пресекают все попытки наступления ВСУ.

Минобороны РФ опубликовало новые кадры работы российских сил из зоны проведения специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. 5-tv.ru собрал лучшие запечатленные моменты в одном видео.

На первых кадрах — боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г». На одном из направлений в зоне СВО были вскрыты командные пункты, узлы связи и склады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Артиллеристы, получив координаты, нанесли удары по выявленным позициям.

Залпы фугасных снарядов реактивных систем оснащают особым взрывателем — они точно бьют по позициям противника. Поэтому страх украинских боевиков перед «Торнадо-Г» вполне понятен. Название РСЗО говорит само за себя.

На следующих кадрах уже показана работа расчетов 152-мм самоходных артиллерийских установок (САУ) «Гиацинт-С» на Времевском выступе на запорожском направлении. Так, расчеты «Гиацинтов» пресекают попытки противника атаковать. Точными ударами они уничтожают военные объекты, фортификационные сооружения и живую силу ВСУ.




Тема:
Спецоперация
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