Новые возможности развития российской экономики обсудили на ПМЭФ-2023

Вчера на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) весь день говорили о российской экономике. Уже понятно, что западный сценарий, по которому у нас все давно должно было рухнуть, не оправдался. Наш корреспондент Виктор Синеок встретил на форуме высоких гостей их Европы и узнал, какое слово звучало чаще всего.

Сразу видно — дипломат. Глава МИД Венгрии быстро оценил, что без интервью российская пресса его не отпустит и урегулировал все путем переговоров. Это редкий европейский гость на форуме. Но и уходит с позитивными новостями.

«Мы уже заполнили хранилища на 37% от годового потребления. В Европе этот показатель только 21%. Так что к зиме мы готовы. И по заключенным соглашениям, в случае высоких цен, нам дадут отсрочку и обеспечат дополнительные объемы, если будет нужно», — сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто.

Перед тем как улететь, провел переговоры с российским вице-премьером Мантуровым. Остался доволен. Да, на этом мероприятии редко встретишь недовольного иностранца. Вот утро началось с хороших новостей, которые принес финансово-экономический «дрим-тим»: Силуанов, Решетников, Набиуллина, Орешкин. За полчаса до начала свободные стулья кончились.

«Мы видим, что при торговле, при инвестициях на первый план выходят не только вопросы экономической эффективности, но и, как все открыто говорят, вопросы национальной безопасности. Поэтому торговля с дружественными странами, инвестиции, выстраивание производственных цепочек тоже происходит прежде всего с дружественными странами», — отметила председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

Теперь с глобальной трансформацией Россия справляется с ней лучше тех стран, которые пытались разрушить нашу экономику. Глава Минэкономразвития нам это подтвердил.

«Потребительский спрос восстанавливается и импорт машин оборудования. Что касается инвестиционного импорта — тоже восстанавливается. Но наша задача — поддерживать сейчас инвестиционные процессы», — сказал министр экономического развития РФ Максим Решетников.

А глава Минфина даже заявил, что у нас выработались антитела. Эксклюзивно в студии «Известий» он подробно объяснил смысл метафоры.

«Мы научились работать в новых условиях. И Россия — первая страна, о чем мы сегодня говорили, трансформация новой системы структурных изменений в мире в целом. Вот и мы на себе первые почувствовали вот эти все изменения, когда в старой глобальной мощной экономике уступают место новым развивающимся рынкам», — рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Новую систему, по сути, строят сейчас, в том числе и на форуме в Петербурге. Промышленность доказывает, что умеет быстро создавать нужные сложные товары. Банки — что научились выдерживать кризисы.

«Одно из главных слов этого форума — „суверенитет“. Его тут произносят чуть ли не чаще, чем слово „экономика“. И это неотъемлемая часть успеха в любой сфере — будь то финансы, промышленность или, например, наука», — говорит журналист.

Зампред правительства Дмитрий Чернышенко сегодня в эксклюзивном интервью «Известиям» рассказал: суверенитет обеспечивают в разны отраслях.

«Суверенитет заключается как раз в том, что страна способна масштабировать любую технологию в соответствии с запросами экономики и граждан. В случае наступления какой-то ситуации неблагоприятной ты должен иметь возможность очень быстро наладить это производство по этой технологии у себя, это и называется технологический суверенитет», — пояснил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

Теперь строят не глобальную, но взаимосвязанную экономику. И насколько это важно, нам рассказал первый зампред правительства Андрей Белоусов.

«Нужно просто понимать, что экономический суверенитет — неотъемлемая часть многополярного мира. Он не существует без экономического суверенитета стран-участников этой конструкции», — сказал он.

Как раньше уже не будет. Мир меняется. Это и по составу участников форума видно, и по цифрам.

«У нас, например, по контейнерным перевозкам на 34% выросла перевалка контейнеров на Дальнем Востоке. Товарооборот со странами дружественными серьезно очень растет, в Китае это порядка 30 с лишним процентов, Индия рекордсмен по росту — это 250% роста», — отметил врио руководителя Федеральной таможенной службы Руслан Давыдов.

За последние несколько месяцев скрытые угрозы стали открытыми. Бывшая глава австрийского МИД Карин Кнайсль из-за новой политики ЕС стала релокантом. Покинула Австрию, живет в Ливане. И удивляется тому, как милитаризировалась ее Европа.

«В последние годы в Европе ориентировались на пацифизм — выступали за разоружение. Сейчас все поменялось. Глава европейской дипломатии говорит, что украинский кризис нужно решить на поле боя. Единственные, кто готовы выстраивать коммуникацию, это Китай, Турция, Бразилия. Но точно не ЕС», — сказала она.

Ударить по нам коллективный Запад готов и очень хочет. Пока решился на атаку экономическую, неудачную, о чем на форуме тоже много говорят. Теперь все чаще обсуждают ядерную угрозу. Но есть и другие серьезные способы навредить.

«Ядерное оружие — это оружие сдерживания, а сегодня есть совершенно другой вид оружия — биологический, который значительно опаснее. И тот, который могут использовать, так, что мы с вами об этом даже не узнаем. Поэтому суверенитет в области агропромышленного комплекса является сегодня главной государственной задачей», — отметил президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

Курчатовский институт как раз и занимается этим вопросом, по указу президента отвечает за генетическую программу. Этот аграрно-биологический суверенитет поможет и нашей экономике, в которой все взаимосвязано.