Врио главы Херсонской области Сальдо заявил о покушении на него 9 июня

По словам руководителя региона, ВСУ применяли снаряды Excalibur.
Фото: Григоров Гавриил / ТАСС
Вооруженные силы Украины (ВСУ) «открыли охоту» на временно исполняющего обязанности главы Херсонской области Владимира Сальдо. Представитель региональной власти в своем Telegram-канале сообщил о попытке Киева совершить покушение на него 9 июня.
«Марионеточный режим устроил на меня настоящую охоту, выпустив более десяти высокоточных английских ракет (имеется в виду модель Excalibur. — Прим. ред.) по местам моего предполагаемого нахождения в Херсонской области», — написал Сальдо.
Как отметил врио главы Херсонской области, хотя его лично удары не настигли, под обстрел попали мирные жители. Националисты разрушили и сожгли пункты временного размещения (ПВР) эвакуированных в Железном Порту и на Арабатской стрелке. По словам Сальдо, этим нападением боевики киевского режима еще раз показали свое «нацистское, человеконенавистническое нутро».
Несколько дней назад, в течение двух дней 9 и 10 июня, украинские боевики ударили ракетами Storm Shadow по Арабатской стрелке. В первый день снаряды упали на территории детского лагеря. На следующий стреляли по ПВР, по людям, бежавшим из зоны затопления после подрыва Каховкой гидроэлектростанции (ГЭС). В обоих случаях есть погибшие и пострадавшие.
Ранее, писал 5-tv.ru, президент РФ Владимир Путин наградил выжившего после покушения писателя Захара Прилепина орденом Мужества.
- 16 июн
- В офисе Зеленского прошли совещания о снятии Кличко с поста мэра Киева
- 16 июн
- Нарушили режим тишины: ВСУ открыли огонь, когда миссия МАГАТЭ покидала ЗАЭС
- 16 июн
- «Народный фронт» подвел итоги проекта «Все для Победы!» за год работы
- 16 июн
- Просчитались: как оружие НАТО ослабило ВСУ при контрнаступлении
- 16 июн
- Зеленский признал, что ВСУ сталкиваются с жестким сопротивлением
- 15 июн
- Не пройдут: российские бойцы отразили атаки ВСУ на трех направлениях
- 15 июн
- «Будем окружать фактами»: МИД составил хронологию обстрелов Каховской ГЭС
- 15 июн
- Священник Донбасса: Иван Охлобыстин объяснил, почему его не берут в зону СВО
- 15 июн
- Генерал армии США заявил, что союзники Украины обучили уже 60 тысяч боевиков ВСУ
- 15 июн
- Стало известно о госпитализации главы ГУР Украины Буданова после ранения
Читайте также
59%
-0.36 90.97
-0.10
Нашли ошибку?