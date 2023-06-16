ВТБ и РГПУ имени А. И. Герцена договорились о сотрудничестве

Соглашение между сторонами позволит активно развивать взаимодействие.
Фото, видео: © РИА Новости / Александр Гальперин; 5-tv.ru
Банк ВТБ и Российский государственный педагогический университет имени А. И. Герцена заключили соглашение о стратегическом партнерстве на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
Документ подписали зампред ВТБ Анатолий Печатников и ректор университета имени А. И. Герцена Сергей Тарасов. Соглашение закрепляет дальнейшее долгосрочное сотрудничество сторон в рамках взаимного партнерства, информационной и экспертной поддержки с целью продвижения совместных инициатив.
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