Путин прибыл на ПМЭФ для участия в пленарном заседании
Путин прибыл на ПМЭФ и проводит встречу с главой ОАЭ
Фото, видео: Reuters / ANTON VAGANOV; 5-tv.ru
Сейчас он осматривает стенды форума.
Президент России Владимир Путин прибыл на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ). Сейчас он вместе с президентом ОАЭ Мухаммедом Бен Заид Аль Нахайяном осматривает эмиратский павильон.
Ожидается, что лидеры также проведут переговоры один на один. По словам Путина, ОАЭ является для России хорошим и комфортным партнером.
В Петербурге с 14 по 17 июня проходит 26-й по счету экономический форум. Вопреки санкциям и политическому давлению на Москву, прошлогодний опыт показал — ПМЭФ не теряет позиций и остается одной из крупнейших деловых площадок.
Всего запланировано почти полторы сотни мероприятий в рамках главной темы — «Суверенное развитие — основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений».
Ранее 5-tv.ru сообщал, что на пленарке Владимир Путин будет выступать с президентом Алжира Абдельмаджидом Теббуном. Модерировать речь будет политолог из Вашингтона Дмитрий Саймс.
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