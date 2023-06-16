«На горизонте трех лет»: в России исчезнут расчеты по Visa и Masterсard

Центробанк: в РФ почти исчезнут расчеты по Visa и Mastercard в течение трех лет
Фото: ИЗВЕСТИЯ / Павел Бедняков
Все больше жителей страны отдают предпочтение российским платежным решениям.
В ближайшие три года в России полностью исчезнут платежные системы Visa и Masterсard. Об этом сообщила первый заместитель представителя Центробанка РФ Ольга Скоробогатова во время выступления на Петербургском международном экономическом форуме, который проходит в Северной столице.
По словам Скоробогатовой, расчетов с помощью данных систем становится все меньше. Ожидается, что скоро россияне практически полностью откажутся от оплаты с помощью Visa и Masterсard.
«Я думаю, на горизонте трех лет», — оценила она ситуацию в стране.
Зампред ЦБ отметила, что жители страны переходят на российские платежные решения и используют их для расчетов внутри РФ. По ее словам, тенденция будет набирать обороты.
ПМЭФ стартовал в Санкт-Петербурге 14 июня. Мероприятия форума продлятся до 17 числа. На 16 июня запланировано пленарное заседание с участием главы РФ Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил о небывалых мерах безопасности на ПМЭФ в 2023 году.
Ранее 5-tv.ru писал, что Песков раскрыл подробности участия Путина в пленарном заседании ПМЭФ.
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