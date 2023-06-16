«Я ем сосиску в тесте на заправках»: Бузова заявила, что у нее нет никакой диеты

Звезда призналась, что порой спит по часу или два, поэтому у нее нет времени даже на зарядку.

Певица и телеведущая Ольга Бузова посетила национальную премию «Золотой хит» телеканала Music Box Gold. Знаменитость рассказала о том, что в ее жизни нет никакой диеты. Звезда «Дома-2» часто путешествует и гастролирует, поэтому зачастую у нее просто-напросто нет времени для нормальных приемов пищи.

«Да нет никакой диеты. Я ем доширак в поездах и сосиску в тесте на заправках, когда у меня гастроли», — заявила телеведущая.

Дело в том, что график звезды настолько загружен концертами по разным городам России, что следить за питанием ей не удается.

«Как бы я не старалась поднять свою пятую точку и утром сделать зарядку, если ты спишь час или два, это, правда, невозможно», — сказала Бузова.

Однако исполнительница хита «Мало половин» отметила, что для нее в приоритете ее здоровье, так как ей нужно выходить на сцену, петь и танцевать.

«Поэтому диета получается только тогда, когда у меня есть возможность», — подытожила артистка.

Ранее 5-tv.ru писал, что Бузова намекнула на роман и показала, с кем спит.