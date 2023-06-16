Банк «РОССИЯ» и «Билайн» подписали соглашение о сотрудничестве

Банк «РОССИЯ» и «Билайн» (ПАО «Вымпел-Коммуникации») в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в пятницу, 16 июня, заключили соглашение о сотрудничестве.

Документ со стороны Банка «РОССИЯ» подписал председатель правления Михаил Клишин, со стороны «Билайна» — президент Компании Рашид Исмаилов.

Соглашение направлено на развитие сотрудничества в сфере разработки и реализации IT-сервисов — в частности, в сфере оплаты услуг ЖКХ.

Ранее в этот же день Банк «РОССИЯ», правительство Ленинградской области и ВТБ подписали соглашение о сотрудничестве. Его основным предметом станет социально-экономическое развитие Ленобласти. В частности, стороны должны будут сформировать условия для развития этапов широтной магистрали скоростного движения — платной трассы, которая будет проходить по территории региона.

ПМЭФ-2023 проходит 14–17 июня в Санкт-Петербурге. На пленарном заседании 16 июня выступит президент России Владимир Путин.