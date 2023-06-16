Минпромторг и «РЭНЕРА» заключили контракт с Калининградской областью

Согласно документу, в области должно быть развернуто производство литий-ионных аккумуляторных батарей.
Фото: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger
Предприятие «Росатома» «РЭНЕРА» совместно с Минпромторгом и правительством Калининградской области подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) контракт по созданию производства литий-ионных аккумуляторных батарей.
Документ подписали глава Минпроторга Денис Мантуров, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и гендиректор ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев.
Согласно данному контракту, в Калининградской области должно быть развернуто производство литий-ионных аккумуляторных батарей. Отмечается, что на подписании контракта также присутствовал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Также на данном мероприятии было подписано соглашение о взаимодействии Минпромторга и «Росатома».
«Мы благодарны коллегам из „Росатома“ за выбор нашего региона для реализации этой площадки. Для нас важно, что у нас в регионе помимо нового производства появляется госкорпорация», — сказал Алиханов.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Банк «РОССИЯ» подписал серию соглашений на ПМЭФ — 2023.
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