Минпромторг и «РЭНЕРА» заключили контракт с Калининградской областью

|
Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 22 0

Согласно документу, в области должно быть развернуто производство литий-ионных аккумуляторных батарей.

Минпромторг и «РЭНЕРА» заключили контракт с Калининградской областью

Фото: www.globallookpress.com / Klaus Ohlenschläger

Тема:
ПМЭФ 2023

Предприятие «Росатома» «РЭНЕРА» совместно с Минпромторгом и правительством Калининградской области подписали на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) контракт по созданию производства литий-ионных аккумуляторных батарей.

Документ подписали глава Минпроторга Денис Мантуров, губернатор Калининградской области Антон Алиханов и гендиректор ООО «РЭНЕРА» Александр Камашев.

Согласно данному контракту, в Калининградской области должно быть развернуто производство литий-ионных аккумуляторных батарей. Отмечается, что на подписании контракта также присутствовал гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев. Также на данном мероприятии было подписано соглашение о взаимодействии Минпромторга и «Росатома».

«Мы благодарны коллегам из „Росатома“ за выбор нашего региона для реализации этой площадки. Для нас важно, что у нас в регионе помимо нового производства появляется госкорпорация», — сказал Алиханов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Банк «РОССИЯ» подписал серию соглашений на ПМЭФ — 2023.

Тема:
ПМЭФ 2023
16 июн
Генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал о борьбе с киберпреступниками и проблемах капремонта
16 июн
Россия планирует серьезно подойти к обновлению торгового флота
16 июн
«Где родился, там и пригодился»: Путин призвал вкладывать деньги в России
16 июн
Путин поручил кабмину подготовить предложения по развитию ученических договоров
16 июн
«Главное — качество»: Путин призвал создать рейтинги учебных заведений
16 июн
«Независимо от дохода»: что Путин предложил изменить в пособиях на детей
16 июн
Путин заявил о росте МРОТ сразу на 18,5% к 2024 году
16 июн
Путин предложил расширить программу льготного кредитования гостиничного сегмента
16 июн
«Никто не боится»: как Россия относится к ушедшим с рынка компаниям
16 июн
Путин: инфляция в России близка к историческому минимуму
+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
83.96
-0.36 90.97
-0.10
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июня

Последние новости

16:34
Генпрокурор РФ Игорь Краснов рассказал о борьбе с киберпреступниками и проблемах капремонта
16:30
Россия планирует серьезно подойти к обновлению торгового флота
16:24
«Медицинский факт» — Путин о том, как российская экономика все выдержала
16:20
«Где родился, там и пригодился»: Путин призвал вкладывать деньги в России
16:16
Путин поручил кабмину подготовить предложения по развитию ученических договоров
16:12
Путин: надо изменить нормы поддержки родителей детей-инвалидов

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2023
Варшавер раскритиковал Садальского за слухи об уходе Мироновой: «Горе-артист!»
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео