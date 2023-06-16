«Где родился, там и пригодился»: Путин призвал вкладывать деньги в России

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 18 0

Путин призвал бизнесменов вкладывать деньги внутри России

«Где родился, там и пригодился»: Путин призвал вкладывать деньги в России

Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/Giuseppe Graziano

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Тема:
ПМЭФ 2023

По словам российского лидера, это куда надежнее.

Президент России Владимир Путин призвал бизнес вкладывать деньги внутри страны. Ориентироваться на это российский лидер попросил в ходе своей речи на пленарном заседании Петербургского экономического форума (ПМЭФ).

Он заверил, что такие деньги будут эффективно работать.

«У нашего народа есть меткая поговорка: где родился, там и пригодился. Поэтому я уже много раз говорил, обращаясь к нашему бизнес-сообществу: надо ориентироваться, конечно, на то, чтобы вкладывать деньги здесь», — заявил Путин.

ПМЭФ начался 14 июня и продлится до 17 июня. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ушедшие из России иностранные компании освободили огромную нишу для развития отечественного бизнеса. Как уточнил Владимир Путин, речь идет о двух триллионах рублей.

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