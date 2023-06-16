Путин заявил о ненужности проведения проверок части бизнеса
Власти продолжат работу по снижению административного давления на бизнес.
Фото: www.globallookpress.com / Andrey Arkusha
Президент России Владимир Путин заявил, что, если бизнес не несет в себе рисков причинения вреда гражданам и окружающей среде, то его вообще не нужно подвергать проверкам. Об этом заявил, выступая на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
«Считаю, если бизнес не связан с высокими рисками причинения вреда гражданам или окружающей среде, то его вообще не должны проверять», — сказал Путин.
Он добавил, что вполне достаточно будет просто проводить профилактические мероприятия. Более того, в России должны еще больше снизить административное давление на бизнес.
ПМЭФ начался 14 июня и продлится до 17 июня. Опыт прошлого года доказал, что форум не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Путин призвал вкладывать деньги в России.
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