«Не мне его учить»: Путин не стал давать советов президенту США Байдену

|
Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова 33 0

Путин: президент США Байден взрослый человек, не мне его учить

Фото, видео: www.globallookpress.com / Liu Jie; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
ПМЭФ 2023

При этом Россия будет придерживаться своего курса, несмотря ни на что.

Президент России Владимир Путин отказался давать советы американскому лидеру Джо Байдена в контексте мировой. С таким вопросом к нему обратился модератор пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) политолог Дмитрий Саймс.

«Байден — взрослый человек и опытный политик, не мне его учить. Пусть делает то, что считает нужным, а мы будем делать то, что отвечает интересам народа России», — сказал Путин.

В заключение он подчеркнул, что с этим придется считаться всем. На этих торжественных словах и завершилась пленарка ПМЭФ.

Форум в Санкт-Петербурге начался 14 июня и продлится до 17 июня. Опыт прошлого года доказал, что ПМЭФ не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выступил на пленарной сессии ПМЭФ с рекордно длинной речью.

Тема:
ПМЭФ 2023
16 июн
Банк «РОССИЯ» подписал соглашение с АО «Трансмашхолдинг»
16 июн
«Информационная блокада»: Путин назвал методы, которые используются против России
16 июн
На стадионе «Петровский» в Санкт-Петербурге создадут культурно-спортивный кластер
16 июн
Путин: у большинства западных чиновников нет даже высшего образования
16 июн
«Зачем пугать мир?» — Путин о возможности применения Россией ядерного оружия
16 июн
«Газпром» и Кунсткамера подписали соглашение о сотрудничестве
16 июн
«Половина вернулась»: Путин высказался об уехавших из страны россиянах
16 июн
Президент Алжира заявил о намерении присоединиться к БРИКС
16 июн
Путин на ПМЭФ почтил память Сильвио Берлускони минутой молчания
16 июн
Генпрокурор РФ Игорь Краснов встретился с коллегой из Турции на ПМЭФ — 2023
+26° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 28%
83.96
-0.36 90.97
-0.10
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 19 по 25 июня

Последние новости

19:35
Банк «РОССИЯ» подписал соглашение с АО «Трансмашхолдинг»
19:30
«Хорошо забытое старое»: Бузова посетила премию в средневековом образе
19:20
Не ожидали таких потерь: страны НАТО решили нарастить поставки оружия ВСУ
19:13
С Киркоровым и чемоданом денег: Маликов рассказал о самом необычном полете
19:09
«Информационная блокада»: Путин назвал методы, которые используются против России
19:03
Неожиданно: Аль Пачино назвал новорожденного сына древним именем

Сейчас читают

Автор «Глухонемой любви» Кемеровский сообщил про миллионы долларов и сына покойного Моисеева
Прямая трансляция выступления Владимира Путина на ПМЭФ-2023
Себе или другим? Что грозит звезде «Беспринципных» Бабушкиной за хранение наркотиков
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео