«Не мне его учить»: Путин не стал давать советов президенту США Байдену

Путин: президент США Байден взрослый человек, не мне его учить
Фото, видео: www.globallookpress.com / Liu Jie; 5-tv.ru
При этом Россия будет придерживаться своего курса, несмотря ни на что.
Президент России Владимир Путин отказался давать советы американскому лидеру Джо Байдена в контексте мировой. С таким вопросом к нему обратился модератор пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) политолог Дмитрий Саймс.
«Байден — взрослый человек и опытный политик, не мне его учить. Пусть делает то, что считает нужным, а мы будем делать то, что отвечает интересам народа России», — сказал Путин.
В заключение он подчеркнул, что с этим придется считаться всем. На этих торжественных словах и завершилась пленарка ПМЭФ.
Форум в Санкт-Петербурге начался 14 июня и продлится до 17 июня. Опыт прошлого года доказал, что ПМЭФ не теряет позиций в мире, несмотря на шквал санкций и политическое давление на Москву.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выступил на пленарной сессии ПМЭФ с рекордно длинной речью.
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