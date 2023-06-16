Банк «РОССИЯ» инвестирует в завод вин «Инкерман» пять миллиардов рублей

Огромный вклад на полях форума сделан в отечественное виноделие. Эта отрасль переживает сейчас настоящее возрождение. Российский продукт может не то что сравниться, а составить конкуренцию лучшим винам Европы. И вот решено: в Севастополе на базе уникального Инкерманского завода будет создано современное производство и новый туристический кластер. Объем инвестиций — пять миллиардов рублей. Корреспондент «Известий» Алексей Лазуренко узнал, что конкретно изменится.

Так открывается новая страница в истории «Инкермана». Завод марочных вин — символ города-героя Севастополя — скоро будет совсем не узнать.

«Уверен, что и без того во всей стране известен с давних времен Инкерманский завод. Теперь он станет одним из самых современных и эффективных предприятий отрасли в нашей стране», — сказал губернатор Севастополя Михаил Развозжаев.

Трехстороннее соглашение подписывают «на полях» Петербургского экономического форума. «Инкерман», правительство Севастополя, Банк «РОССИЯ» — содружество, которое изменит один из живых символов Крыма.

«Нужно правильно, грамотно оценивать риски. Нужно быть не просто финансовыми посредниками, а реальными партнерами тех, с кем ты работаешь. Двигаться вместе всегда правильнее, быстрее», — отметил председатель правления Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин.

Ведущий банк страны готов инвестировать в предприятие до 5 миллиардов рублей. И это по-настоящему масштабные инвестиции для всей винодельческой отрасли страны, которая сегодня переживает свою эпоху возрождения.

«Крымский терруар прямо на берегах Невы. У гостей Петербургского экономического есть возможность лично оценить важность инвестиций в уникальный завод на берегах легендарной Севастопольской бухты», — отметил Лазуренко, который работает на ПМЭФ.

Первую бутылку в подземные выработки известняка под Севастополем заложили еще в 60-х годах. Так началась легендарная история уникального завода. «Инкерман» сегодня — это вино, которому доверяет большая страна.

Но время серьезных перемен давно назрело. Инвестиции Банка «РОССИЯ» позволят заводу не только обновить производственную линейку. «Инкерман» готов стать местом притяжения туристов. Новой культурной точкой на карте Севастополя.

«Любое движение — шаг в сторону позитивного развития. Я считаю это положительным. Во-вторых, это свершилось в День Севастополя. Практически в юбилейную дату, знаковую подписано такое соглашение, поэтому я считаю, что это знаковые события, особенно для нашего коллектива», — заявила гендиректор ООО «Инкерманский завод марочных вин» Лариса Шимчук.

В 2014 году Банк «РОССИЯ» стал опорой для вернувшегося в лоно родины Крыма. И все эти годы оставался ведущим инвестором полуострова. Магистраль «Таврида», аэропорт Симферополя — ключевые, но далеко не все масштабные инвестиционные проекты банка в регионе. Поддержать виноделов Крыма для «РОССИИ» — дело чести.

«Это вложение, наверное, уже для моих внучек. Для ваших детей. Потому что виноград растет и плодоносит очень долго. И пусть наши с вами будущие поколения пьют прекрасное, вкусное, полезное крымское вино», — говорит председатель правления АО «АБ «РОССИЯ» Михаил Клишин.

В крымском Новом Свете когда-то родилось все отечественное виноделие. С масштабами виноградников Массандры поспорят не все терруары Европы. Именно в этом ожерелье совсем скоро новым блеском заиграет жемчужина «Инкермана».