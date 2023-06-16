Банк «РОССИЯ» подписал соглашение с АО «Трансмашхолдинг»

АО «Трансмашхолдинг» сотрудничает с Банком «РОССИЯ» более десяти лет.
Фото: Пресс-служба АО «Трансмашхолдинг»
Банком «РОССИЯ» заключил соглашение с АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
«Трансмашхолдинг рассматривает развитие сотрудничества с Банком „РОССИЯ“ как важный инструмент модернизации отечественного транспортного машиностроения. Привлекаемые ресурсы будут направлены на создание новых образцов техники, обновление парков производственного оборудования, реализацию проектов, связанных с цифровизацией работы компании», — заявил гендиректор ТМХ Кирилл Липа.
Соглашение призвано придать твердую основу сотрудничеству ТМХ с банком; способствовать расширению кредитования проектов, связанных с развитием отечественного рельсового транспорта. Банк «РОССИЯ» также будет оказывать финансовое консультирование, а также организацию финансирования сделок, связанных с покупкой и продажей активов.
«Наше сотрудничество с Трансмашхолдингом способствует не только росту предприятия, но и оказывает поддержку российской экономике в целом. Благодаря этому партнерству ТМХ получит возможность реализовать новые проекты и укрепить рыночные позиции», — отметил председатель правления Банка «РОССИЯ» Михаил Клишин.
Соглашение заключено сроком на один год с возможностью автоматического продления на тот же срок.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что Банк «РОССИЯ» инвестирует в завод вин «Инкерман» пять миллиардов рублей
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