Сергей Лавров: Россия разделяет подходы КНР по урегулированию на Украине

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 18 0

Глава МИД Лавров: РФ разделяет принципиальные подходы КНР по урегулированию

Сергей Лавров: Россия разделяет подходы КНР по урегулированию на Украине

Фото: www.globallookpress.com / Petrov Sergey

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Тема:
Украинский кризис

В феврале Китай обнародовал свой план по завершению конфликта, состоящий из 12 пунктов.

Москва поддерживает позицию Китая по украинскому конфликту и солидарна с планом урегулирования, который КНР опубликовала в феврале текущего года. Об этом по итогам встречи президента России Владимира Путина с главами делегаций африканских государств в Петербурге сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Его комментарий распространила пресс-служба ведомства.

Как отметил Лавров, переговоры состоялись по инициативе главы Южно-Африканской Республики Сирила Рамафозе, который прибыл в Северную столицу РФ в составе делегации из семи африканских стран. Политики представили государства континента, заинтересованные в достижении мира и урегулирования ситуации с давлением Запада на Москву и ее партнеров.

«Африканские лидеры подчеркивают, что эта инициатива не конкурирует ни с какими другими. Прежде всего, они выделяли известные „двенадцать пунктов“ позиции КНР, представленной пару месяцев назад… Мы разделяем эти принципиальные подходы», — сказал Лавров.

Глава российского МИД подчеркнул, что гости на встрече поддержали части китайской программы, касающиеся отказа от двойных стандартов в мире, уважения ко всем принципам Устава ООН, ухода от односторонних санкций и попыток обеспечить безопасность за счет безопасности других.

Сергей Лавров напомнил, что спецпредставитель правительства КНР по делам евразийского региона Ли Хуэй побывал в нескольких странах, в том числе и в России, продвигая идею мирного урегулирования. В Берлине он призвал европейских коллег обратить внимание на корни украинского конфликта, сконцентрироваться на устранении истинных, глубинных причин происходящего и создать справедливую систему всеобщей безопасности.

Ранее, писал 5-tv.ru, Владимир Путин показал лидерам африканских стран парафированный договор об урегулировании ситуации на Украине. Киев принял соглашение еще в марте 2022 года, но вскоре отказался от него.

Тема:
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