Затоплены автомобили: проливные дожди обрушились на Кавказ
На Кавказ обрушились проливные дожди
Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru
Основной удар стихии принял на себя Владикавказ — там объявлен режим чрезвычайной ситуации.
Республики Кавказа и Ставрополье переживают последствия сильнейших ливней. По улицам городов несутся мощные потоки воды, смешанные с грязью.
Вода стоит в подвалах и на первых этажах домов, смыты посевы, оборваны провода, затоплены автомобили. Основной удар стихии принял на себя Владикавказ — там объявлен режим чрезвычайной ситуации. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов оценил масштабы бедствия.
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