Затоплены автомобили: проливные дожди обрушились на Кавказ

Эфирная новость 58 0

На Кавказ обрушились проливные дожди

Фото, видео: МЧС России / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Основной удар стихии принял на себя Владикавказ — там объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Республики Кавказа и Ставрополье переживают последствия сильнейших ливней. По улицам городов несутся мощные потоки воды, смешанные с грязью.

Вода стоит в подвалах и на первых этажах домов, смыты посевы, оборваны провода, затоплены автомобили. Основной удар стихии принял на себя Владикавказ — там объявлен режим чрезвычайной ситуации. Корреспондент «Известий» Мурад Магомедов оценил масштабы бедствия.

Тема:
Погода
19 июн
В Владикавказе после сильного дождя ввели режим ЧС
18 июн
Москвичам пообещали по-настоящему летнюю погоду в ближайшие дни
17 июн
Это не шутки: почему тепловой удар летом очень опасен
16 июн
Охлаждайтесь правильно: чем опасны холодные напитки в жару
16 июн
Ветер до 150 километров в час: мощный циклон обрушился на Индию и Пакистан
16 июн
«Оранжевый» уровень опасности объявили в Москве из-за жары
15 июн
В Госдуме назвали причиной лесных пожаров недостаток дождей
15 июн
«Мешанина из кусков асфальта»: мощная стихия обрушилась на Абхазию
15 июн
Отпуск затянулся не по плану: россияне остались без документов из-за непогоды в Абхазии
14 июн
Разрушительная сила: что известно о последствиях сильных ливней на Кубани
+18° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 52%
83.65
-0.31 91.63
0.66
Тише едешь — дальше будешь: китайский совет дня на понедельник, 19 июня

Последние новости

11:48
Переводим стрелки: когда в России вернут переход на летнее время
11:45
123-летняя девственница из Руанды попросила помочь найти ей жениха
11:33
Нарышкин: Киев, возможно, продолжает работы по созданию «грязной ядерной бомбы»
11:20
МО: подтопления под Херсоном могут вызвать формирование очагов новых заболеваний
11:18
Минобороны: США пытаются вывести насекомых-переносчиков опасных вирусов
11:14
Пожар произошел в цехе на юго-востоке Москвы — видео

Сейчас читают

Балерину госпитализировали из Александринского театра с травмой
ФСБ предотвратила теракты против руководителей Запорожской области
«Она сумасшедшая что ли?» — брат Дианы Гурцкая о слухах про ее отъезд в Абхазию
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео