Бой длился три часа: 23 солдата ВС РФ отбросили более 100 морпехов ВСУ
Бой между 23 солдатами ВС РФ и более чем 100 морпехами ВСУ произошел в зоне СВО
Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; 5-tv.ru
Точечными ударами один за одним были подбиты танки и бронированные БМП натовского образца.
Атаку более 100 морских пехотинцев ВСУ отбили 23 наших бойца. Бой длился три часа, противник попытался прорваться на границе ДНР и Запорожской области в районе Ново-донецкого.
Но штурмовой отряд морской пехоты Тихоокеанского флота быстро занял огневую позицию. Боевики были уничтожены: точечными ударами один за одним были подбиты танки и бронированные БМП натовского образца.
Украинский экипаж французского танка попытался спастись бегством, бросив своего раненого товарища. Западная бронетехника оказалась не приспособлена к боевым действиям, которые сейчас идут в зоне СВО.
По словам наших военных специалистов, в машинах натовского образца решающую роль играет электроника. И она очень быстро выходит из строя.
Впрочем, не исключено, что наемники ВСУ преднамеренно выводят западную технику из строя. Потому что российская армия открыла охоту на Leopard и другие иностранные танки.
Такие машины сейчас — главная мишень. В интернете появились записи якобы разговоров украинских боевиков, которые уверены в том, что у экипажа такого танка почти нет шансов вернуться из боя.
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