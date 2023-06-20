Уничтожившему танк Leopard бойцу Андрею Кравцову вручили премию

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 2 037 0

Военнослужащий был отмечен за свои боевые успехи в ходе спецоперации.

Фото, видео: Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российский боец Андрей Кравцов, уничтоживший немецкий танк Leopard в зоне спецоперации, получил денежную премию. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что военный получил довольствие в размере одного миллиона рублей из рук члена Совета Федерации от Новосибирской области, трехкратного олимпийского чемпиона по греко-римской борьбе Александра Карелина.

«Эти замечательные доплаты для тех, кто наносит ощутимый урон противнику плюсом к тому, что делает государство. Именно плюсом. Ни в коей мере не взамен. У нас договоренности. Мы в координации с Министерством обороны делаем это по согласованным представлениям», — отметил Карелин.

В Минобороны уточнили, что такая премия была учреждена фондом предпринимателей «Забота Сибири».

Всего, по данным ведомства, с начала спецоперации более десяти тысяч бойцов получили специальные выплаты за уничтожение вражеской техники. Так, довольствие за ликвидацию 11586 единиц вооружения киевского режима получили 7064 военнослужащих. А с 1 января по 31 мая этого года деньги были выплачены 3193 военным за уничтожение 4415 украинской и западной техники.

«Выплаты производятся на основании приказов командиров воинских частей и перечисляются на личные финансовые счета военнослужащим. При этом никаких ограничений на получение выплат военнослужащими от количества уже уничтоженных ими ранее единиц техники противника не существует», — подчеркнули в Минобороны.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Григорий Лепс и Николай Басков пообещали платить по миллиону рублей военным за каждый уничтоженный танк Leopard и Abrams.

Тема:
Спецоперация
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