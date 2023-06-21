«Эффективная тактика»: как Россия применяет огневое прочесывание в зоне СВО

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 25 0

Политолог Михайлов назвал огневое прочесывание эффективной тактикой уничтожения скрытых позиций ВСУ

Фото, видео: Рубцов Андрей / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Украинское наступление

Российские военные использовали особый метод уничтожения противника в лесном массиве.

Так называемое огневое прочесывание, которое российские бойцы применили на краснолиманском направлении для удара по скоплению техники ВСУ в лесу, — это эффективная тактика уничтожения как раз таких скрытых позиций врага. Об этом 5-tv.ru заявил политолог Евгений Михайлов.

«Было применено огневое прочесывание — это нанесение ударов по скрытым расположениям врага: в лесах, оврагах и так далее. Соответственно, удар был нанесен по лесному массиву, где скрывались остатки групп вражеской техники. Они были уничтожены. При попытке отступления было уничтожено большое количество живой силы», — отметил специалист.

Он пояснил, что тактика огневого прочесывания применяется, когда хорошо известно месторасположение врага. Поэтому перед атакой проводится тщательная разведка беспилотниками, и на основании полученных разведданных наносится удар. 

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские военные отразили десять атак украинских боевиков за сутки в населенных пунктах Донецкой народной республики.

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