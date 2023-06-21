Блинкен: США предоставят Киеву дополнительно 1,3 миллиарда долларов помощи

На что снова пойдут деньги?
Фото: www.globallookpress.com / U.S. Army
США планируют предоставить Украине, как дополнительную помощь, 1,3 миллиарда долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.
По его словам, около 520 миллионов долларов американские власти планируют потратить на восстановление энергетики.
«Около 600 миллионов долларов пойдут на модернизацию железных дорог, аэропортов и другой важной инфраструктуры, которая соединяет Украину с Европой», — говорит Блинкен.
Также он добавил, что еще 100 миллионов долларов пойдут на цифровизацию таможенной системы и борьбу с коррупцией, а 35 миллионов долларов — на помощь украинскому бизнесу.
Собственно, всего с начала специальной военной операции США предоставили Украине почти 40 миллиардов долларов только военной помощи.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Пентагон нашел еще шесть миллиардов долларов для помощи Украине.
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