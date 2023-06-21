Блинкен: США предоставят Киеву дополнительно 1,3 миллиарда долларов помощи

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 37 0

На что снова пойдут деньги?

Блинкен: США предоставят Киеву дополнительно 1,3 миллиарда долларов помощи

Фото: www.globallookpress.com / U.S. Army

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Тема:
Украинское наступление Спецоперация

США планируют предоставить Украине, как дополнительную помощь, 1,3 миллиарда долларов. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, пишет РИА Новости.

По его словам, около 520 миллионов долларов американские власти планируют потратить на восстановление энергетики.

«Около 600 миллионов долларов пойдут на модернизацию железных дорог, аэропортов и другой важной инфраструктуры, которая соединяет Украину с Европой», — говорит Блинкен.

Также он добавил, что еще 100 миллионов долларов пойдут на цифровизацию таможенной системы и борьбу с коррупцией, а 35 миллионов долларов — на помощь украинскому бизнесу.

Собственно, всего с начала специальной военной операции США предоставили Украине почти 40 миллиардов долларов только военной помощи.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Пентагон нашел еще шесть миллиардов долларов для помощи Украине.

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