В Херсонской области заявили об экологической катастрофе в нижнем течении Днепра

В начале июня после подрыва Каховской ГЭС произошел неконтролируемый сброс воды, затопило несколько десятков населенных пунктов.

Нижнее течение реки Днепр пребывает в состоянии экологической катастрофы — это очередное последствие ЧП на Каховской ГЭС. Такое заявление в эфире радиостанции «Таврия» сделал врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, мусор и мертвая рыба из Днепра выносится в Черное море. Течением все это движется в сторону Одессы, Румынии и Болгарии, где вскоре вероятно заражение воды.

«Нижняя часть Днепра находится сейчас в состоянии экокатастрофы, потому что птиц очень много, которые, не разбираясь, хватают ту рыбу, которая задохнулась, дальше ее несут», — отметил Сальдо.

Авария на Каховской ГЭС, что в пяти километрах от Новой Каховки, произошла в ночь на 6 июня. В результате обстрела была разрушена верхняя часть станции, хотя сама дамба осталась цела. Неконтролируемый сброс воды привел к затоплению нескольких десятков населенных пунктов Херсонской области, пострадали 23 тысячи домов, погиб 41 человек.

Лишь на днях Владимир Сальдо сообщил о завершении активной стадии наводнения. Чуть более трети строений освобождены от воды. Трудно предположить, сколько времени займет полная ликвидация последствий потопа.

Глава администрации Новокаховского городского округа Владимир Леонтьев назвал Киев виновником масштабного ЧП. Президент РФ Вадимир Путин также подчеркивал, что «варварская акция» Украины привела к экологической и гуманитарной катастрофе. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте.

Ранее, писал 5-tv.ru, в Херсонской области подсчитали стоимость восстановления Каховской ГЭС.