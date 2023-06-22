Шойгу: боевики ВСУ в течение 16 дней пытались вести контрнаступление

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение 16 дней пытались вести контрнаступление. Однако сейчас они уже снизили темп, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании Совбеза РФ.

По его словам, киевский режим понес огромные потери. При этом сегодня террористы занимаются перегруппировкой и перекомплектованием войск.

«Силы для ведения дальнейших наступательных действий у противника еще есть, сохраняются, несмотря на большое количество утраты как по технике, так и по личному составу, поэтому на отдельных направлениях наблюдаем попытки эвакуировать уничтоженную технику или подбитую технику», — добавил Шойгу.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, что поставленная украинским нацистам западная техника «горит за милую душу» в зоне СВО.