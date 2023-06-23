Пентагон хочет поставлять Киеву запрещенные боеприпасы

Эфирная новость 32 0

Мешает формальность — ограничения, ранее наложенные Конгрессом.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Liu Jie; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинское контрнаступление

В Пентагоне полагают, что для прорыва российской обороны ВСУ пригодились бы кассетные боеприпасы, запрещенные более чем в 120 странах. Об этом на слушаниях в Конгрессе объявила представитель военного ведомства США.

Тем более, что Вашингтон конвенцию об их запрете не подписывал. А потому Штаты могут наладить поставки таких снарядов Киеву. Мешает формальность — ограничения, ранее наложенные Конгрессом.

Кассетные боеприпасы при взрыве выпускают множество снарядов, имеющих большую поражающую силу. При этом они могут сдетонировать не сразу, а лежать в земле, превратившись по сути в противопехотные мины.

Тема:
Украинское контрнаступление
23 июн
Всеобщая мобилизация началась в Киеве вслед за Ивано-Франковском
22 июн
Профессиональная работа: разведчики ВС РФ отражают атаки ВСУ под Угледаром
22 июн
«Больше не может двигаться»: в Китае указали на странное поведение Зеленского
22 июн
«Большая уязвимость»: Запад недоволен контрнаступлением Киева
22 июн
На страже спокойствия: как работает артиллерия ВС РФ в зоне СВО
22 июн
Песков заявил об экстраординарном давлении на Киев на фоне контрнаступления
22 июн
Шойгу: армия России готовится к дальнейшим наступательным действиям ВСУ
22 июн
Патрушев: ВСУ потеряли более 13 тысяч человек в ходе попыток наступления
22 июн
Шойгу: боевики ВСУ в течение 16 дней пытались вести контрнаступление
22 июн
Путин предложил обсудить с членами Совбеза ситуацию в зоне спецоперации
+16° Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
Относительная влажность 59%
83.61
-0.64 91.94
-0.06
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 26 июня по 2 ...

Последние новости

9:10
Провокационные и недальновидные: посол Антонов высмеял идею США уравнять атаки на Украину
8:57
Смерть «Титана»: как произошла трагедия на пути к обломкам «Титаника»
8:54
ФСБ задержала пять человек при покупке цезия-137 для применения в ходе СВО
8:43
На благо экологии: в России могут запретить цветные пластиковые бутылки
8:34
УАЗ съехал с моста в реку в Бурятии, три человека погибли
8:27
Пентагон хочет поставлять Киеву запрещенные боеприпасы

Сейчас читают

Кончилась жизнь в этом доме: легендарный арбатский особняк Пороховщикова рассыпается на глазах
Волочкова отказалась идти на выпускной дочери: «Буду на празднике крестницы»
Сын Эвелины Бледанс хотел быть похожим на Буратино
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео