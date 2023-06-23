Пентагон хочет поставлять Киеву запрещенные боеприпасы
Мешает формальность — ограничения, ранее наложенные Конгрессом.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Liu Jie; 5-tv.ru
В Пентагоне полагают, что для прорыва российской обороны ВСУ пригодились бы кассетные боеприпасы, запрещенные более чем в 120 странах. Об этом на слушаниях в Конгрессе объявила представитель военного ведомства США.
Тем более, что Вашингтон конвенцию об их запрете не подписывал. А потому Штаты могут наладить поставки таких снарядов Киеву. Мешает формальность — ограничения, ранее наложенные Конгрессом.
Кассетные боеприпасы при взрыве выпускают множество снарядов, имеющих большую поражающую силу. При этом они могут сдетонировать не сразу, а лежать в земле, превратившись по сути в противопехотные мины.
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