Задание выполнено: снайперы ВС РФ под огнем артиллерии атаковали ВСУ
Снайперы ВС РФ под огнем артиллерии атаковали ВСУ
Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru
Их задача — скрытно приблизиться к врагу и поразить цель.
Артиллерийский обстрел не остановил наших бойцов. Группа снайперов попала под огонь противника, но продолжила идти к цели.
Задача снайпера — скрытно приблизиться к врагу и поразить цель. На этот раз бойцам удалось подойти к противнику на расстояние километра и произвести три точных выстрела — боевое задание было выполнено.
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