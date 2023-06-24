Попытка очернить: зачем Украина хотела купить в России радиоактивный цезий-137

Сотрудники ФСБ сорвали продажу крупной партии радиоактивного вещества за 3,5 миллиона долларов. Группа из пяти человек пыталась незаконно приобрести килограмм цезия-137 и использовать его в зоне проведения СВО.

Этот изотоп может применяться в качестве начинки для грязной бомбы. Преступники действовали по заказу украинской стороны. Какой опасный сценарий разработали провокаторы — знает корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.