Попытка очернить: зачем Украина хотела купить в России радиоактивный цезий-137
Какой опасный сценарий разработали провокаторы?
Фото, видео: © РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ; 5-tv.ru
Сотрудники ФСБ сорвали продажу крупной партии радиоактивного вещества за 3,5 миллиона долларов. Группа из пяти человек пыталась незаконно приобрести килограмм цезия-137 и использовать его в зоне проведения СВО.
Этот изотоп может применяться в качестве начинки для грязной бомбы. Преступники действовали по заказу украинской стороны. Какой опасный сценарий разработали провокаторы — знает корреспондент «Известий» Антон Золотницкий.
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