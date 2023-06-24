ФСБ призвала не выполнять преступные приказы главы ЧВК «Вагнер»

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 164 0

ЦОС ФСБ призвал не выполнять преступные приказы главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина

ФСБ призвала не выполнять преступные приказы главы ЧВК «Вагнер»

Фото: www.globallookpress.com / Igor Sinitsyn

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Тема:
Спецоперация

В ведомстве заявили, что утверждения Пригожина являются информационной провокацией, дано указание принять меры к задержанию.

Центр общественных связей Федеральной службы безопасности (ЦОС ФСБ) России призывает ЧВК "Вагнер" не выполнять преступные приказы Евгения Пригожина, а также принять меры к его задержанию.

Отмечается, что все распространяемые от его лица утверждения являются информационной провокацией. Данные о якобы нанесенных Министерством обороны РФ ракетно-бомбовых ударах по тыловым частям «Вагнера» не соответствуют действительности.

Российская армия продолжает выполнять боевые задачи в зоне спецоперации. Действия Евгения Пригожина в этом контексте в ЦОС ФСБ назвали ударом в спину военнослужащим-соотечественникам, отражающим огонь украинских националистов. Они расцениваются как призыв к началу вооруженного гражданского конфликта на территории РФ. Возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу со стороны главы ЧВК «Вагнер».

«Призываем бойцов ЧВК не совершать непоправимые ошибки, прекратить любые силовые действия против российского народа, не выполнять преступные и предательские приказы Пригожина, принять меры к его задержанию», — сказано в заявлении ЦОС ФСБ.

В Telegram-каналах вскоре после освещения ситуации с Пригожиным появилось заявление главы Российского добровольческого корпуса (РДК)* Дениса Капустина. Он поддержал главу ЧВК и «без сарказма и иронии» отметил, что хоть и не разделяет его взгляды на будущее России, а также стоит с ним по разные стороны баррикад, считает его патриотом страны.  

Ранее ситуацию с руководителем ЧВК «Вагнер» прокомментировал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

* Деятельность организации запрещена в РФ.

Тема:
Спецоперация
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