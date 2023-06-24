Силовики круглосуточно докладывают Путину о мерах в связи с попыткой мятежа

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина.

Представители Минобороны, Федеральной службы безопасности (ФСБ), Министерства внутренних дел (МВД) и Росгвардии круглосуточно докладывают президенту РФ Владимиру Путину о принимаемых мерах в ответ на его поручения в связи с попыткой вооруженного мятежа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

«Специальные службы, силовые ведомства, а именно министерство обороны, ФСБ, МВД, Росгвардия, в режиме круглосуточной работы постоянно докладывают президенту о принимаемых мерах в контексте выполнения ранее данных им поручений», — сказал представитель Кремля.

ФСБ возбудила уголовное дело о призыве к вооруженному мятежу в отношении руководителя ЧВК «Вагнер». Генпрокуратура подтвердила законность решения ФСБ и пообещала дать надлежащую правовую оценку действиям Пригожина. Ему может грозить наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин проинформирован об обстановке.

Пригожин распространил в сети видеозапись, на которой он обвиняет Минобороны РФ в нанесении ракетно-бомбовых ударов по его частям в тылу. В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что все заявления не соответствуют действительности и представляют собой информационную провокацию. В ведомстве военнослужащих призвали не выполнять преступные приказы главы «Вагнера», а также принять меры к его задержанию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что заместитель начальника Главного управления Генштаба ВС РФ генерал-лейтенант Владимир Алексеев призвал ЧВК «Вагнер» не разжигать гражданскую войну.