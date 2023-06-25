БМП-3Ф для морпехов будет модернизирована

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 45 0

Для этого будут учтены результаты применения базовой «сухопутной» БМП-3 в ходе спецоперации.

БМП-3Ф для морпехов будет модернизирована

Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Российские БМП-3Ф, созданные для морской пехоты, будут модернизированы по результатам применения базовой «сухопутной» БМП-3 в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе «Высокоточных комплексов».

Боевая машина пехоты БМП-3Ф и бронетранспортер БТ-3Ф — это модификации серийной БМП-3. Поэтому доработки, которые вносятся в облик БМП-3 по результатам участия этой машины в спецоперации, будут успешно реализованы в БМП-3Ф и БТ-3Ф, сообщил разработчик.

До этого стало известно, что производство БМП-3 увеличилось в России в несколько раз на фоне СВО. За первые три месяца 2023 года оборонное предприятие «Курганмашзавод» поставило столько же БМП, сколько было произведено за весь 2019 год.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думают украинские боевики о контрнаступлении спустя три недели после начала операции.

Тема:
Спецоперация
25 июн
Российские бойцы сорвали ротацию боевиков ВСУ на купянском направлении
25 июн
Командир «Ахмата» Алаудинов опроверг вывод бойцов из Белгорода
25 июн
Пушилин сообщил об успехах российских бойцов на краснолиманском направлении
25 июн
Колонна ЧВК «Вагнер» вышла из Ростова-на-Дону
25 июн
Песков: ситуация с ЧВК «Вагнер» никак не повлияет на ход спецоперации
24 июн
Собянин объявил 26 июня нерабочим днем в Москве
24 июн
В Свердловской области ввели режим повышенной готовности
24 июн
Российские военные уничтожили склад с дальнобойными ракетами Storm Shadow
24 июн
ВКС РФ нанесли групповой удар по центрам радиотехнической разведки ВСУ
24 июн
Пушилин: российские силы в ДНР отражают атаки ВСУ, находятся на своих местах
+14° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
84.08
0.47 91.49
-0.45
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 25 июня, для всех знаков зодиака

Последние новости

5:30
Российские бойцы сорвали ротацию боевиков ВСУ на купянском направлении
5:15
Упало мировое влияние: как потребности Украины в оружии отразились на авторитете США
4:59
Нездоровый пример: какие привычки в питании приводят детей к ожирению при взрослении
4:35
БМП-3Ф для морпехов будет модернизирована
4:23
Салюты, музыка и чувства: как выпускники со всей России смотрели трансляцию «Алых парусов»
4:20
Через почву: чем можно заразиться при работе в огороде

Сейчас читают

«Прожить невозможно»: 59-летнему Звереву не хватает на необходимое миллиона в месяц
Украинский транзит российского газа пошел в глухой угол
Пациентке гинекологического отделения в Новосибирске вызвали психбригаду
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео