БМП-3Ф для морпехов будет модернизирована

Для этого будут учтены результаты применения базовой «сухопутной» БМП-3 в ходе спецоперации.
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Российские БМП-3Ф, созданные для морской пехоты, будут модернизированы по результатам применения базовой «сухопутной» БМП-3 в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе «Высокоточных комплексов».
Боевая машина пехоты БМП-3Ф и бронетранспортер БТ-3Ф — это модификации серийной БМП-3. Поэтому доработки, которые вносятся в облик БМП-3 по результатам участия этой машины в спецоперации, будут успешно реализованы в БМП-3Ф и БТ-3Ф, сообщил разработчик.
До этого стало известно, что производство БМП-3 увеличилось в России в несколько раз на фоне СВО. За первые три месяца 2023 года оборонное предприятие «Курганмашзавод» поставило столько же БМП, сколько было произведено за весь 2019 год.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что думают украинские боевики о контрнаступлении спустя три недели после начала операции.
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