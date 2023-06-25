БМП-3Ф для морпехов будет модернизирована

Российские БМП-3Ф, созданные для морской пехоты, будут модернизированы по результатам применения базовой «сухопутной» БМП-3 в ходе специальной военной операции (СВО). Об этом рассказали РИА Новости в пресс-службе «Высокоточных комплексов».

Боевая машина пехоты БМП-3Ф и бронетранспортер БТ-3Ф — это модификации серийной БМП-3. Поэтому доработки, которые вносятся в облик БМП-3 по результатам участия этой машины в спецоперации, будут успешно реализованы в БМП-3Ф и БТ-3Ф, сообщил разработчик.

До этого стало известно, что производство БМП-3 увеличилось в России в несколько раз на фоне СВО. За первые три месяца 2023 года оборонное предприятие «Курганмашзавод» поставило столько же БМП, сколько было произведено за весь 2019 год.

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