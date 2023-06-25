Кладбище из Leopard и Bradlеу: появились фото с уничтоженной колонной техники ВСУ

По предварительным данным, немецкие танки и американские БМП разнесли на ореховском направлении в Запорожской области.

В интернете появились фотографии, на которых запечатлена уничтоженная колонна бронетехники ВСУ. Она состоит из танков Leopard 2A6 и боевых машин пехоты (БМП) M2 Bradley.

На кадрах видно подбитую и сгоревшую западную бронетехнику. Все машины расположены друг за другом на одной из дорог у лесополосы. Всюду видны осколки.

По предварительной информации, запечатленная на фото колонна ВСУ была уничтожена на ореховском направлении в Запорожской области.

Широко анонсированное Киевом контрнаступление ВСУ началось 4 июня сразу на нескольких направлениях. Основной удар пришелся на запорожский участок фронта — туда бросили украинские бригады, подготовленные специалистами НАТО и вооруженные западной бронетехникой.

За прошедшие с тех пор три недели ВСУ нигде не удалось добиться заметного успеха, отмечал ранее президент РФ Владимир Путин. Украинские боевики понесли большие потери: как среди личного состава, так и среди западной бронетехники.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что боевики ВСУ оказались разочарованы из-за несбывшихся ожиданий от контрнаступления. Об этом в интервью западным журналистам признался один из националистов.