Германия выступила против передачи активов Центробанка России Украине

Какие нюансы тормозят очередную инициативу Евросоюза против российской стороны?

Германия выступила против идеи Евросоюза о передаче активов Центробанка России на восстановление Украины, поскольку инициатива вряд ли получит достаточную поддержку из-за высоких юридических рисков. Об этом пишет газета Financial Times.

Кроме того, один из немецких чиновников считает, что передача российских активов создаст прецедент для других стран — например, Польши, которая также выдвигает к Берлину требования о возмещении ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны. К мысли о невозможности передачи активов России также пришел министр юстиции Германии Марко Бушман.

При этом в Берлине считают, что Москва все же должна будет заплатить Киеву сама за тот ущерб, который якобы причинила.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Евросоюза не собираются конфисковывать замороженные активы России, однако рассматривают временное использование российских 219 миллиардов долларов.