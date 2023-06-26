Германия выступила против передачи активов Центробанка России Украине

FT: Германия выступила против передачи активов ЦБ РФ на восстановление Украины
Фото: www.globallookpress.com / imagebroker/FELLOW
Какие нюансы тормозят очередную инициативу Евросоюза против российской стороны?
Германия выступила против идеи Евросоюза о передаче активов Центробанка России на восстановление Украины, поскольку инициатива вряд ли получит достаточную поддержку из-за высоких юридических рисков. Об этом пишет газета Financial Times.
Кроме того, один из немецких чиновников считает, что передача российских активов создаст прецедент для других стран — например, Польши, которая также выдвигает к Берлину требования о возмещении ущерба, нанесенного во время Второй мировой войны. К мысли о невозможности передачи активов России также пришел министр юстиции Германии Марко Бушман.
При этом в Берлине считают, что Москва все же должна будет заплатить Киеву сама за тот ущерб, который якобы причинила.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что власти Евросоюза не собираются конфисковывать замороженные активы России, однако рассматривают временное использование российских 219 миллиардов долларов.
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