ВС РФ нанесли групповой удар по складам боеприпасов ВСУ

Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что цели удара в результате были достигнуты. Таким образом, все назначенные объекты поражены.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Президент заявил, что попытки договориться с Киевом о мирном решении не увенчались успехом. Тогда РФ решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российские бойцы уничтожили свыше полусотни семь боевых бронированных машин и свыше полусотни боевиков ВСУ на южнодонецком направлении.