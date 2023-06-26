Российские военные за сутки отразили четыре атаки ВСУ у Времевского выступа

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 67 0

В Минобороны рассказали об успехах наших бойцов.

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные отразили четыре атаки боевиков киевского режима в районе Времевского выступа. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Он уточнил, что огонь был нанесен по противнику при помощи артиллерии и тяжелый огнеметных систем.

«На Запорожском направлении в районе населенного пункта Работино Запорожской области российскими войсками отражена атака подразделений 47-й механизированной бригады ВСУ», — добавил Конашенков.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Президент заявил, что попытки договориться с Киевом о мирном решении не увенчались успехом. Тогда РФ решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вооруженные силы РФ нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского базирования по складам артиллерийских боеприпасов, в том числе доставленных на Украину из западных стран.

Тема:
Спецоперация
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