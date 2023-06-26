«Путин вряд ли испугается»: новое решение ЕС по Украине вызвало смех на Западе

Аналитики скептически относятся к помощи Киеву с европейской стороны — она вряд ли сможет повлиять на реальный баланс сил.

Западные журналисты уличили Евросоюз в попытке построить оборонный блок. Статья об этом появилась на сайте Politico. Авторы материала указали на то, что ЕС гибко обходит запрет на использование средств Брюсселя в военных целях и использует внебюджетные организации.

Речь идет про созданный в 2021 году Европейски фонд мира, отмечается в статье. Еще два года назад фонд был ориентирован на помощь Африке, однако с февраля 2022-го ситуация изменилась — он взял курс на Киев.

Журналисты добавили, что внебюджетная организация выделяла средства не только на снаряды, но и тяжелую военную технику. В ноябре блок инициировал и реализовал обучение боевиков ВСУ, которое стоило ЕФМ, по меньшей мере, сто миллионов евро.

Авторы считают, что европейские чиновники «корчатся» в попытках выделить средства на оборонные проекты. Однако, по подсчетам аналитиков и экспертов, всех этих средств будет мало, чтобы изменить ситуацию и повлиять на баланс сил.

«Не уверен, что Путин действительно испугается, глядя на это», — сказал в беседе с газетой европейский дипломат, личность которого не раскрывается.

По данным авторов материала, с начала СВО Европейский фонд мира предоставил киевскому режиму порядка 5,6 миллиарда евро. Примечательно ранее в этот же день в ЕС анонсировали увеличение объемов военной помощи Киеву. Потолок будет сдвинут на 3,5 миллиарда евро за счет ЕВМ. Главы МИД 27 европейских стран одобрили решение.

Ранее 5-tv.ru писал, что Белый дом трезво оценил результаты контрнаступления ВСУ.