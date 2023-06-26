Украинские нацисты несут тяжелые потери — более 15% из обещанных Киеву Bradley уже были повреждены или уничтожены в ходе СВО.

В Белом доме подвели итоги первых недель начатого украинской стороной контрнаступления и назвали результаты «отрезвляющими». Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на высокопоставленного чиновника, личность которого не раскрывается.

Собеседник сообщил газете, что в администрации президента США Джо Байдена крайне обеспокоены медлительным продвижением ВСУ в зоне СВО. Несмотря на смутные настроения, руководство продолжает внушать публике другое — призывает ее к терпению.

По словам западного чиновника, ВСУ «отстают от расписания» контрнаступления. Кроме того, начало операции обернулось для киевского режима тяжелейшими потерями. В США подтвердили, что Вооруженные силы РФ уничтожили более 15% от всех обещанных американской стороной боевых машин пехоты Bradley.

Глава РФ Владимир Путин сообщил, что анонсированное контрнаступление ВСУ началось 4 июня. Президент отметил, что российской армии удается успешно отражать штурмовые действия противника. Он заверил, что украинским нацистам не удастся прорвать оборону ни на одном из направлений.

Ранее 5-tv.ru писал, что в Херсонской области опровергли закрепление ВСУ на левом берегу Днепра.