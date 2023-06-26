От дронов защищает специальный козырек: как работает артиллерия на передовой
Военкор «Известий» показал работу гаубиц ВС РФ на купянском направлении
Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru
Специальный козырек, навес над башней орудия приспособлен он специально для того, чтобы защитить экипаж от вражеских беспилотников.
А теперь о боевой обстановке в зоне СВО. Украинская сторона сейчас активно работает на купянском направлении.
Ранее сообщалось о попытках ВСУ стянуть туда оперативный резерв, но положение противника это не спасает. Военкор «Известий» Денис Кулага передает подробности с линии фронта.
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