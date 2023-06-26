От дронов защищает специальный козырек: как работает артиллерия на передовой

Специальный козырек, навес над башней орудия приспособлен он специально для того, чтобы защитить экипаж от вражеских беспилотников.

А теперь о боевой обстановке в зоне СВО. Украинская сторона сейчас активно работает на купянском направлении.

Ранее сообщалось о попытках ВСУ стянуть туда оперативный резерв, но положение противника это не спасает. Военкор «Известий» Денис Кулага передает подробности с линии фронта.