От дронов защищает специальный козырек: как работает артиллерия на передовой

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Военкор «Известий» показал работу гаубиц ВС РФ на купянском направлении

Фото, видео: www.globallookpress.com / MOD Russia; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе

Специальный козырек, навес над башней орудия приспособлен он специально для того, чтобы защитить экипаж от вражеских беспилотников.

А теперь о боевой обстановке в зоне СВО. Украинская сторона сейчас активно работает на купянском направлении.

Ранее сообщалось о попытках ВСУ стянуть туда оперативный резерв, но положение противника это не спасает. Военкор «Известий» Денис Кулага передает подробности с линии фронта.

Тема:
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