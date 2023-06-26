Белый дом оценил контакты с Россией в выходные

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 101 0

Белый дом заявил, что контакты с Россией в выходные были хорошими

Белый дом оценил контакты с Россией в выходные

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Алексей Агарышев

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

В Госдепе ранее заявили, что 24 июня контактировали с властями России на разных уровнях.

Контакты администрации США с Россией в выходные были хорошими, и Вашингтон надеется на сохранение подобного взаимодействия. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

«У нас были хорошие, прямые контакты с Россией на протяжении выходных. Мы ожидаем, что они смогут быть продолжены», — сказал он на брифинге.

До этого официальный представитель Госдепа Мэттью Миллер заявил, что США 24 июня контактировали с властями России на разных уровнях, в том числе, напоминая Москве об обязательстве обеспечить безопасность американских дипломатов.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров сообщил, в свою очередь, что посол США Линн Трейси общалась с российскими представителями и заявила, что Вашингтон не причастен к попытке вооруженного мятежа в России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Белом доме подвели итоги первых недель начатого украинской стороной контрнаступления и назвали результаты «отрезвляющими».

Тема:
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