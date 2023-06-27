«Великое мастерство»: политолог Светов о роли Путина в мирном разрешении ситуации с мятежом

В ходе последнего обращения к россиянам президент отметил, что с самого начала событий по его прямому поручению предпринимались шаги, чтобы избежать большой крови.

Президент России Владимир Путин сделал все, чтобы не допустить кровопролития в стране. Об этом заявил в интервью 5-tv.ru политолог Юрий Светов, комментируя последнее обращение российского лидера к народу.

«Это великое мастерство политической власти, мужество, проявленное президентом, для того чтобы завершить конфликтную ситуацию без пролития крови», — отметил эксперт.

Политолог также согласился со словами российского лидера о том, что подавляющее большинство бойцов и командиров группы «Вагнер» являются патриотами страны, которые защищали нашу страну. И они в итоге осознали свою ошибку, что свернули не на ту сторону.

«Люди, которые оказались втянуты в этот мятеж, поняли, что они выступают против собственной страны. И это особенно важно, они героически вели себя, защищая страну на поле боя, а потом оказались втянуты», — сказал эксперт.

Путин выступил с обращением к гражданам страны накануне поздним вечером. Глава государства поблагодарил россиян за выдержку, сплоченность и патриотизм. Он указал, что патриотический настрой граждан страны и консолидация российского общества сыграли в эти дни решающую роль. Также президент выразил благодарность главе Белоруссии за помощь в разрешении ситуации.

Путин выступил с обращением к россиянам — видео

Александр Лукашенко по согласованию с российским лидером 24 июня провел переговоры с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. В результате стороны пришли к договоренностям о недопустимости развязывания конфликта на территории России.

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил, что попыткой мятежа враги пытались взять реванш за неудачи контрнаступления ВСУ.