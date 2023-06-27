Российские военные за сутки отразили три атаки ВСУ в районе Времевского выступа

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 47 0

Боевики продолжают безуспешные попытки контрнаступления.

Фото, видео: Красильников Станислав / ТАСС; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Российские военные отразили три атаки противника в районе Времевского выступа при помощи артиллерии и тяжелых огнеметных систем. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«В течение суток вооруженные силы Украины продолжили попытки наступательных действий на красно-лиманском, донецком и южно-донецком направлениях», — добавляется в сводке Минобороны.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Президент заявил, что попытки договориться с Киевом о мирном решении не увенчались успехом. Тогда РФ решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на северном фланге артемовского направления десантники Тульской дивизии уничтожили опорный пункт ВСУ.

Тема:
Спецоперация
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