Защитники Донбасса уничтожили узел связи 110-й мехбригады ВСУ под Авдеевкой

В Минобороны рассказали о поражении вражеских объектов в районах ДНР.
Фото: www.globallookpress.com / Alexei Nikolsky
Вооруженные силы РФ ликвидировали узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой народной республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.
В военном ведомстве уточнили, что вражеский пункт связи был поражен в районе населенного пункта Авдеевка.
Кроме того, российским бойцам удалось поразить командный пункт десятой горно-штурмовой бригады противника. Позиция украинских нацистов была разбита в районе Выемки в ДНР.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные за минувшие сутки отразили три атаки ВСУ в районе Времевского выступа.
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