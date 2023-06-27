Защитники Донбасса уничтожили узел связи 110-й мехбригады ВСУ под Авдеевкой

Вооруженные силы РФ ликвидировали узел связи 110-й механизированной бригады ВСУ в Донецкой народной республике. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время ежедневного брифинга о ситуации в зоне СВО.

В военном ведомстве уточнили, что вражеский пункт связи был поражен в районе населенного пункта Авдеевка.

Кроме того, российским бойцам удалось поразить командный пункт десятой горно-штурмовой бригады противника. Позиция украинских нацистов была разбита в районе Выемки в ДНР.

Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Глава государства сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 года, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские военные за минувшие сутки отразили три атаки ВСУ в районе Времевского выступа.