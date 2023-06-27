Путин: особую роль в подавлении мятежа сыграли военные Минобороны

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Анастасия Бурмистрова
Анастасия Бурмистрова Срочная новость 41 0

По словам президента, они предотвратили гражданскую войну и хаос.

Фото, видео: Юлия Бубнова / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Мятеж ЧВК Вагнер

Особую роль в подавлении вооруженного мятежа сыграли военные Минобороны РФ. Об этом заявил президент Владимир Путина на встрече с бойцами.

Он отметил, что военнослужащие предотвратили гражданскую войну и хаос.

«И за это Вам, особые слова благодарности. Я хочу, чтобы мы все поняли, что происходило и что бы было, если бы вы не сделали то, что вы сделали и не исполнили бы своего воинского долга и не проявили верности присяге и русскому, российскому народу», — отметил Путин.

Вечером 23 июня основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин обвинил Минобороны РФ в ударе по тыловым лагерям его бойцов и предпринял попытку вооруженного мятежа. В оборонном ведомстве опровергли сообщения об ударах и назвали их провокацией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по мнению Владимира Путина, военные и правоохранители России фактически остановили гражданскую войну, обеспечили безопасность важных объектов и прочность тыла.

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