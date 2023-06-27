«Историческая грязь»: Подоляк возмутился заявлениями Орбана о статусе Украины

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 86 0

Подоляк: заявления Орбана о статусе Украины указывают на неуважение репутации Венгрии

«Историческая грязь»: Подоляк возмутился заявлениями Орбана о статусе Украины

Фото: www.globallookpress.com / Hennadii Minchenko

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Премьеру Венгрии указали на его невежество по отношению к собственной стране.

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк обвинил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в неуважении по отношению к собственной стране. К такому умозаключению украинский политик пришел после слов Орбана о статусе Украины.

Венгерский премьер в одном из обнародованных интервью поделился позицией — по его словам, Украина утратила статус суверенной страны и управляется Вашингтоном. Орбан также отметил, что урегулировать конфликт Москвы и Киева можно будет только после российско-американского переговорного процесса.

Подоляк ответил ему вопросом. Он спросил, насколько «субъектным» является сам политик, если позволяет себе подобные высказывания. Советник главы офиса Владимира Зеленского возмутился откровенным унижением европейских ценностей со стороны Орбана и его приверженностью «пропагандистским мифам».

«И насколько же надо не уважать Венгрию, чтобы так цинично втоптать репутацию собственной страны в историческую грязь», — написал Подоляк в своем аккаунте в Twitter.

Примечательно, что в своем интервью Орбан также указал на провал сотрудничества Киева и Запада. По словам венгерского премьера, поставки киевскому режиму не помогут одержать победу в конфликте.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский пленный сообщил о судьбе убитых боевиков ВСУ.

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