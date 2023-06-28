Разгромлены и уничтожены: ВС РФ отразили атаку ВСУ на запорожском направлении
ВС РФ отразили атаку ВСУ на запорожском направлении
Фото: www.globallookpress.com / MOD Russia
Украинские боевики потеряли не только живую силу, но и технику.
На запорожском направлении в районе Малой Токмачки российские военные отразили атаку украинских войск при поддержке артиллерии. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.
Российским военнослужащим удалось уничтожить БМП, боевую бронированную машину и живую силу.
«Огнем гаубичной артиллерии уничтожена живая сила и автомобильная техника националистов, пытавшихся атаковать силами до взвода в направлении Новоданиловки и Лугового», — отметил Чехов.
А на южнодонецком направлении ВСУ пытались провести скрытую перегруппировку и нанести удары по позициям российских военных. В результате, ответным огнем артиллерии был уничтожен минометный расчет противника южнее Константиновки, а также минометный расчет и пикап с боевиками севернее Шевченко. Кроме того, была разгромлена живая сила националистов, которые пытались продвинуться в направлении Нескучного и Сторожевого, но потерпели поражение.
Ранее 5-tv.ru сообщал о судьбе убитых боевиков ВСУ.
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