Украинские боевики потеряли не только живую силу, но и технику.

На запорожском направлении в районе Малой Токмачки российские военные отразили атаку украинских войск при поддержке артиллерии. Об этом РИА Новости сообщил начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов.

Российским военнослужащим удалось уничтожить БМП, боевую бронированную машину и живую силу.

«Огнем гаубичной артиллерии уничтожена живая сила и автомобильная техника националистов, пытавшихся атаковать силами до взвода в направлении Новоданиловки и Лугового», — отметил Чехов.

А на южнодонецком направлении ВСУ пытались провести скрытую перегруппировку и нанести удары по позициям российских военных. В результате, ответным огнем артиллерии был уничтожен минометный расчет противника южнее Константиновки, а также минометный расчет и пикап с боевиками севернее Шевченко. Кроме того, была разгромлена живая сила националистов, которые пытались продвинуться в направлении Нескучного и Сторожевого, но потерпели поражение.

Ранее 5-tv.ru сообщал о судьбе убитых боевиков ВСУ.