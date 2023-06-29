Российский экипаж танка Т-80 подбил БМП Bradley противника

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Виктория Алакоз
Виктория Алакоз 28 0

Танкисты успешно поражают цели, находящиеся даже на значительном удалении.

Российский экипаж танка Т-80 подбил БМП Bradley противника

Фото: © РИА Новости / Виктор Антонюк

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Тема:
Спецоперация

Экипаж российского танка Т-80БВМ уничтожил бронетехнику Вооруженных сил Украины (ВСУ) на купянском направлении. Цель была поражена с закрытой огневой позиции на дальности 9,5 километра. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Как рассказал наводчик-оператор танка с позывным «Маэстро», целью была обозначена американская боевая машина пехоты (БМП) Bradley.

«Я выполнял свою задачу, меня корректировали, задача выполнена», — цитирует его РИА Новости.

В оборонном ведомстве отметили, что БМП и пехота ВСУ были обнаружены с помощью разведывательного беспилотника.

«Танкисты успешно поражают цели, находящиеся на значительном удалении и вне прямой видимости», — добавили в Минобороны.

Военнослужащие российской армии продолжают выполнять задачи специальной военной операции (СВО) по защите Донбасса. Глава РФ Владимир Путин сообщил нации о ее начале 24 февраля прошлого года. Российский лидер тогда подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ экономическую войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как ЗРК «Стрела-10» уничтожает украинские беспилотники.

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