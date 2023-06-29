«Угроза постоянная»: Песков рассказал о рисках провокаций на АЭС в зоне спецоперации

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 18 0

Песков: украинский режим — это постоянная угроза для АЭС в Запорожской и Херсонской областях

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Представители МАГАТЭ видели все усилия, которые там предпринимаются для функционирования станций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на АЭС Запорожской и Херсонской областей — угроза постоянная. Об этом он заявил на очередном брифинге журналистам.

По его словам, представители МАГАТЭ видели все усилия, которые там предпринимаются для функционирования объекта.

«Там недавно побывали представители МАГАТЭ и они зафиксировали все усилия для стабильного функционирования станции. Что касается вопроса провокации со стороны украинского режима — это угроза постоянная. Диверсия на Каховской ГЭС это показала», — заявил Песков.

Ранее делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Визит стал третьим с сентября 2022 года. Представители международной организации своими глазами увидели следы атак ВСУ на станции и сделали вывод — ее обстреливают с подконтрольной Киеву стороны.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Киев планирует создать аварийную ситуацию на Запорожской АЭС и обвинить РФ.

Тема:
Спецоперация
29 июн
Сальдо: ВС России потопили шесть лодок с 30 украинскими военными у Антоновского моста
29 июн
В офисе Зеленского признали нехватку боеприпасов у ВСУ и превосходящие силы РФ
29 июн
СК возбудил дела против 160 наемников, участвующих в боевых действиях на Украине
29 июн
CNN: при российском ударе по Краматорску были ранены минимум двое иностранных наемников
29 июн
Точно в цель: российский «Иноходец» помог бойцам нанести удар по складу ВСУ в зоне спецоперации
29 июн
Посольство РФ назвало безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск
29 июн
«Боремся»: ВС РФ выбивают остатки украинского десанта в районе Антоновского моста
29 июн
Катастрофические потери: в США рассказали о попытке ВСУ преодолеть минные заграждения
29 июн
ВС РФ уничтожили два опорных пункта украинских боевиков
29 июн
Работает артиллерия: как ВС РФ продвигаются на запорожском направлении
+20° Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 60%
85.62
0.57 93.86
0.72
Не буди лихо, пока оно тихо: китайский совет дня на четверг, 29 июня

Последние новости

13:24
Вульгарность или стиль? Какие эмоции вызывает красная помада
13:18
Сальдо: ВС России потопили шесть лодок с 30 украинскими военными у Антоновского моста
13:18
«Тратим все в ноль»: какие финансовые ошибки чаще всего совершают россияне
13:10
Песков отреагировал на новости о сне президента США Джо Байдена под ИВЛ
13:08
«Угроза постоянная»: Песков рассказал о рисках провокаций на АЭС в зоне спецоперации
12:58
В офисе Зеленского признали нехватку боеприпасов у ВСУ и превосходящие силы РФ

Сейчас читают

«Слава Богу, что не стала его женой»: Волкова назвала абьюзером бывшего сожителя Боякова
Китай — новый гегемон на Ближнем Востоке? Интересы Пекина, дедолларизация — интервью
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2023 года
Как понять, что вас вербуют: полковник ФСБ в отставке объяснил, как себя обезопасить

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Пяти знакам зодиака летом 2023 любовь затуманит разум: видео
Благоприятные дни для свадьбы и отпуска летом 2023 — видео
Гороскоп на июнь 2023 — звезды дают зеленый свет 5 знакам
К чему снится секс, смерть, бывший и преследование — видео