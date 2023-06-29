«Угроза постоянная»: Песков рассказал о рисках провокаций на АЭС в зоне спецоперации

Представители МАГАТЭ видели все усилия, которые там предпринимаются для функционирования станций.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на АЭС Запорожской и Херсонской областей — угроза постоянная. Об этом он заявил на очередном брифинге журналистам.

По его словам, представители МАГАТЭ видели все усилия, которые там предпринимаются для функционирования объекта.

«Там недавно побывали представители МАГАТЭ и они зафиксировали все усилия для стабильного функционирования станции. Что касается вопроса провокации со стороны украинского режима — это угроза постоянная. Диверсия на Каховской ГЭС это показала», — заявил Песков.

Ранее делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Визит стал третьим с сентября 2022 года. Представители международной организации своими глазами увидели следы атак ВСУ на станции и сделали вывод — ее обстреливают с подконтрольной Киеву стороны.

Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Киев планирует создать аварийную ситуацию на Запорожской АЭС и обвинить РФ.