«Угроза постоянная»: Песков рассказал о рисках провокаций на АЭС в зоне спецоперации
Песков: украинский режим — это постоянная угроза для АЭС в Запорожской и Херсонской областях
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Сергей Венявский; 5-tv.ru
Представители МАГАТЭ видели все усилия, которые там предпринимаются для функционирования станций.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о том, что провокации Вооруженных сил Украины (ВСУ) на АЭС Запорожской и Херсонской областей — угроза постоянная. Об этом он заявил на очередном брифинге журналистам.
По его словам, представители МАГАТЭ видели все усилия, которые там предпринимаются для функционирования объекта.
«Там недавно побывали представители МАГАТЭ и они зафиксировали все усилия для стабильного функционирования станции. Что касается вопроса провокации со стороны украинского режима — это угроза постоянная. Диверсия на Каховской ГЭС это показала», — заявил Песков.
Ранее делегация МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси прибыла на Запорожскую АЭС. Визит стал третьим с сентября 2022 года. Представители международной организации своими глазами увидели следы атак ВСУ на станции и сделали вывод — ее обстреливают с подконтрольной Киеву стороны.
Ранее 5-tv.ru рассказал о том, как Киев планирует создать аварийную ситуацию на Запорожской АЭС и обвинить РФ.
- 29 июн
- Сальдо: ВС России потопили шесть лодок с 30 украинскими военными у Антоновского моста
- 29 июн
- В офисе Зеленского признали нехватку боеприпасов у ВСУ и превосходящие силы РФ
- 29 июн
- СК возбудил дела против 160 наемников, участвующих в боевых действиях на Украине
- 29 июн
- CNN: при российском ударе по Краматорску были ранены минимум двое иностранных наемников
- 29 июн
- Точно в цель: российский «Иноходец» помог бойцам нанести удар по складу ВСУ в зоне спецоперации
- 29 июн
- Посольство РФ назвало безрассудной поездку колумбийцев в Краматорск
- 29 июн
- «Боремся»: ВС РФ выбивают остатки украинского десанта в районе Антоновского моста
- 29 июн
- Катастрофические потери: в США рассказали о попытке ВСУ преодолеть минные заграждения
- 29 июн
- ВС РФ уничтожили два опорных пункта украинских боевиков
- 29 июн
- Работает артиллерия: как ВС РФ продвигаются на запорожском направлении
Читайте также
60%
0.57 93.86
0.72
Нашли ошибку?